Calciomercato Napoli, corsa contro il tempo per piazzare almeno altre due cessioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’euforia in società per avere messo fine alla prosopopea di Arkadiusz Milik è tanta. Riuscire a ricavare da un giocatore col contratto in scadenza oltre 13 milioni di euro non è impresa da poco. Eppure al Napoli non è ancora il tempo per festeggiare. Sul tavolo rimangono le questioni relative a Faouzi Ghoulam e Kevin L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’euforia in società per avere messo fine alla prosopopea di Arkadiusz Milik è tanta. Riuscire a ricavare da un giocatore col contratto in scadenza oltre 13 milioni di euro non è impresa da poco. Eppure alnon è ancora ilper festeggiare. Sul tavolo rimangono le questioni relative a Faouzi Ghoulam e Kevin L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#OlympiqueMarseille, passi avanti per il trasferimento di #Milik - DiMarzio : #Milik - #Marsiglia: siamo alle firme - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, oggi le visite mediche di #Milik con l'#OlympiqueMarseille - ASMerlus : RT @gigisavinelli: #OlympiqueMarseille and #Lorient are interested to Kevin #Malcuit. The right-back could return to #France in this market… - NCN_it : LAZIO, EMERGENZA IN DIFESA, AD INZAGHI PIACE MAKSIMOVIC -