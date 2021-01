Calciomercato Milan, lascia il Real Madrid: affare a parametro zero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il braccio di ferro con Florentino Perez non ha portato a nulla. Il giocatore andrà via a parametro zero e il Milan tenta l’affare. Lucas Vazquez ha deciso di non continuare a vestire la maglia del Real Madrid. Il 29enne prodotto della cantera madrilena desiderava un rinnovo con adeguamento, ma Florentino Perez non è voluto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il braccio di ferro con Florentino Perez non ha portato a nulla. Il giocatore andrà via ae iltenta l’. Lucas Vazquez ha deciso di non continuare a vestire la maglia del. Il 29enne prodotto della cantera madrilena desiderava un rinnovo con adeguamento, ma Florentino Perez non è voluto L'articolo proviene da Inews.it.

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - FraNasato : RT @AntoVitiello: Prime immagini di #Tomori a Milano (@enricoferrazzi) #Milan #calciomercato #Chelsea @milannewsit @fikayotomori_ https://… - CSMRaf : RT @AntoVitiello: ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato -