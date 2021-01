BPCDN | la Commissione Europea dà il via libera a Menarini per Elzonris

Leggi su tpi

Il Gruppo ha annunciato oggi che la ha approvato (tagraxofusp), come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), una neoplasia ematologica rara e aggressiva. È il primo trattamento approvato per i pazienti con BPDCN e la prima terapia mirata contro il CD123 in Europa. L'approvazione si basa sul più ampio studio prospettico mai condotto in pazienti con BPDCN naïve al trattamento o precedentemente trattati.