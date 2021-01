Berlusconi chiede la spallata definitiva: “Non c’è più tempo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il cavaliere esce allo scoperto e incita Renzi a portare avanti il processo politico avviato, dando la definitiva mazzata al Governo. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, esce allo scoperto nell’appoggiare l’attuale percorso intrapreso da Matteo Renzi leader di Italia Viva. Secondo Berlusconi è arrivato il momento di completare il percorso iniziato di mettere alle strette il Governo con quel peso politico, all’interno della maggioranza, dimostrato ampiamente in aula, al Senato. La mossa di astenersi dal voto, da parte di Italia Viva, ha evidenziato, quanto, effettivamente i voti del partito siano necessari e vitali per la stabilità del Governo. Il cavaliere invita a spingere, invita a dare il colpo finale ad un Governo che oggi, sembra no avere i numeri necessari per governare con una certa tranquillità. ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il cavaliere esce allo scoperto e incita Renzi a portare avanti il processo politico avviato, dando lamazzata al Governo. Silvio, leader di Forza Italia, esce allo scoperto nell’appoggiare l’attuale percorso intrapreso da Matteo Renzi leader di Italia Viva. Secondoè arrivato il momento di completare il percorso iniziato di mettere alle strette il Governo con quel peso politico, all’interno della maggioranza, dimostrato ampiamente in aula, al Senato. La mossa di astenersi dal voto, da parte di Italia Viva, ha evidenziato, quanto, effettivamente i voti del partito siano necessari e vitali per la stabilità del Governo. Il cavaliere invita a spingere, invita a dare il colpo finale ad un Governo che oggi, sembra no avere i numeri necessari per governare con una certa tranquillità. ...

