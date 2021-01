ATP Cup 2021, sorteggio: l’Italia pesca l’Austria di Thiem e la Francia di Monfils (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella notte si è svolto il sorteggio dell’ATP Cup 2021 che si disputerà a Melbourne dal 1° al 5 febbraio prossimi. Urna nel complesso discreta per l’Italia, che ha pescato nel gruppo C Austria e Francia. Ricordiamo che il Bel Paese sarà rappresentato da Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La selezione tricolore ha dunque evitato gli spauracchi principali della prima fascia: Russia (Rublev e Medvedev), Spagna (Nadal) e Serbia (Djokovic). Certo, l’Austria può contare sul n.3 del mondo Dominic Thiem, avversario durissimo per i nostri singolaristi, tuttavia per il resto non presenta giocatori di alto rango. Il secondo singolarista dovrebbe essere Dennis Novak, n.99 del ranking ATP: un giocatore alla portata. Anche in doppio la selezione ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella notte si è svolto ildell’ATP Cupche si disputerà a Melbourne dal 1° al 5 febbraio prossimi. Urna nel complesso discreta per, che hato nel gruppo C Austria e. Ricordiamo che il Bel Paese sarà rappresentato da Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La selezione tricolore ha dunque evitato gli spauracchi principali della prima fascia: Russia (Rublev e Medvedev), Spagna (Nadal) e Serbia (Djokovic). Certo,può contare sul n.3 del mondo Dominic, avversario durissimo per i nostri singolaristi, tuttavia per il resto non presenta giocatori di alto rango. Il secondo singolarista dovrebbe essere Dennis Novak, n.99 del ranking ATP: un giocatore alla portata. Anche in doppio la selezione ...

