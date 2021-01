WEC, ecco i team iscritti alla stagione 2021! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sul profilo Instagram del WEC è stato da poco ufficializzato l’elenco dei team iscritti alla stagione 2021. L’unica anticipazione dei giorni scorsi ci comunicava la presenza di 33 vetture nel campionato endurance lasciando, così presumere la partecipazione di scuderie che avrebbero schierato solamente una monoposto. Senza indugiare oltre, andiamo a vedere più da vicino i team del campionato in arrivo. WEC 2021, i team della classe Hypercar Toyota, Alpine e Glickenhaus, queste le tre scuderie che compongono l’èlite del WEC 2021. Il marchio giapponese è ormai una realtà consolidata del campionato, forte dei successi raggiunti con la TS050 Hybrid, sostituita dalla nuova GR010 appartenente alle vetture di tipo LMH (Le Mans Hypercars, ndr). Confermati senza troppi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sul profilo Instagram del WEC è stato da poco ufficializzato l’elenco dei2021. L’unica anticipazione dei giorni scorsi ci comunicava la presenza di 33 vetture nel campionato endurance lasciando, così presumere la partecipazione di scuderie che avrebbero schierato solamente una monoposto. Senza indugiare oltre, andiamo a vedere più da vicino idel campionato in arrivo. WEC 2021, idella classe Hypercar Toyota, Alpine e Glickenhaus, queste le tre scuderie che compongono l’èlite del WEC 2021. Il marchio giapponese è ormai una realtà consolidata del campionato, forte dei successi raggiunti con la TS050 Hybrid, sostituita dnuova GR010 appartenente alle vetture di tipo LMH (Le Mans Hypercars, ndr). Confermati senza troppi ...

matteopittaccio : ?L’ultima arrivata in casa Toyota segna il primo passo della classe LMH nell’endurance. Ecco perché, secondo me, la… - drift981 : RT @quattroruote: La #Toyota ha svelato la nuova #hypercar con cui correrà il mondiale #Wec e la 24 Ore di #LeMans: ecco tutti i dettagli s… - JeuxCaselli : RT @Motorsport_IT: La #Toyota ha svelato il suo nuovo prototipo per l'assalto al #FIAWEC e alla #24hLeMans: ecco tutte le immagini.?????? http… - Motorsport_IT : La #Toyota ha svelato il suo nuovo prototipo per l'assalto al #FIAWEC e alla #24hLeMans: ecco tutte le immagini.?????? - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Mondiale #Wec, ecco la #Toyota Gr010 Hybrid per #LeMans -