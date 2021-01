VIDEO – Mandzukic: “Darò tutto per questi colori” | Milan News (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE VIDEO Milan News - Mario Mandzukic, nuovo attaccante del Diavolo, carico e determinato a fare bene con il Milan. Le sue parole a 'Milan TV' VIDEO – Mandzukic: “Darò tutto per questi colori” Milan News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Mario, nuovo attaccante del Diavolo, carico e determinato a fare bene con il. Le sue parole a 'TV': “perPianeta

Mandzukic: 'Darò massimo in ogni partita per il Milan'

Ve lo assicuro al 100%": così Mario Mandzukic, nella prima intervista da giocatore del Milan, alla tv del club. L'attaccante, svincolato, assicura di essere pronto a giocare: "Ho lavorato duramente pe ...

