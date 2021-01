Ufficiale: Juan Antonio Pizzi è il nuovo allenatore del Racing Avellaneda (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Racing Club Avellaneda ha annunciato tramite i suoi canali ufficiali il nuovo allenatore: sarà Juan Antonio Pizzi. Il tecnico ha già guidato San Lorenzo e Valencia, ma ha anche vinto la Copa América del centenario con il Cile nel 2016 e portato l’Arabia Saudita a vincere la sua prima gara a un Mondiale. Mañana a las 12:30 no te pierdas la presentación de Juan Antonio Pizzi como nuevo DT de La Academia Mirala como siempre en @Racingclubplay , el canal oficial del club. https://t.co/c6PeHrqln1 pic.twitter.com/vFiTeAWCXE — Racing Club (@RacingClub) January 20, 2021 Foto: Logo Racing L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) IlClubha annunciato tramite i suoi canali ufficiali il: sarà. Il tecnico ha già guidato San Lorenzo e Valencia, ma ha anche vinto la Copa América del centenario con il Cile nel 2016 e portato l’Arabia Saudita a vincere la sua prima gara a un Mondiale. Mañana a las 12:30 no te pierdas la presentación decomo nuevo DT de La Academia Mirala como siempre en @clubplay , el canal oficial del club. https://t.co/c6PeHrqln1 pic.twitter.com/vFiTeAWCXE —Club (@Club) January 20, 2021 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Juan Ufficiale: Juan Antonio Pizzi è il nuovo allenatore del Racing Avellaneda alfredopedulla.com Juventus-Bologna sarà diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata

Per dirigere Juventus-Bologna (19^ giornata di Serie A TIM 2020-2021), incontro in programma domenica 24 gennaio 2021 alle ore 12:30 all’Allianz Stadium, è stato designato il signor Juan Luca Sacchi d ...

Juventus, la vera arma in più si chiama Juan Cuadrado

E' l'uomo in più della Juventus: i bianconeri senza di lui avevano giocato non al meglio, torna Cuadrado e subito mette a segno una partita perfetta.

