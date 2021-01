Taranto, piantine antinquinanti nelle scuole: al via 'La Natura entra in classe' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Taranto - Il sindaco Rinaldo Melucci ha consegnato, a tutte le scuole coinvolte dal progetto 'La Natura entra in classe', le piantine antinquinanti donate dalla Società Italiana di Medicina Ambientale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021)- Il sindaco Rinaldo Melucci ha consegnato, a tutte lecoinvolte dal progetto 'Lain', ledonate dalla Società Italiana di Medicina Ambientale ...

LaGazzettaWeb : Taranto, piantine antinquinanti nelle scuole: al via «La Natura entra in classe» - Trmtv : Taranto, Piazza Spagnoletti e giardini Jannelli: 100 alberi e 1000 piantine per la loro riqualificazione - BlunoteWeb : #Taranto: Alberi e piantine per riqualificare #PiazzaSpagnoletti e #giardiniJannelli -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto piantine Taranto, piantine antinquinanti nelle scuole: al via «La Natura entra in classe» La Gazzetta del Mezzogiorno Taranto, piantine antinquinanti nelle scuole: al via «La Natura entra in classe»

L’iniziativa ha previsto la distribuzione di 1000 piantine negli istituti scolastici dei quartieri Tamburi e Paolo VI ...

A Taranto Piantine antinquinanti nelle scuole, parte il progetto “La Natura entra in classe”

Il sindaco Rinaldo Melucci ha consegnato, a tutte le scuole coinvolte dal progetto “La Natura entra in classe”, le piantine antinquinanti donate dalla Società Italiana di Medicina Ambientale e dal viv ...

L’iniziativa ha previsto la distribuzione di 1000 piantine negli istituti scolastici dei quartieri Tamburi e Paolo VI ...Il sindaco Rinaldo Melucci ha consegnato, a tutte le scuole coinvolte dal progetto “La Natura entra in classe”, le piantine antinquinanti donate dalla Società Italiana di Medicina Ambientale e dal viv ...