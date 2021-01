Strage a Baghdad. L’ombra dell’Is e le elezioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una doppia esplosione ha dilaniato il mercato dell’abbigliamento nella zona di Bab al-Sharji vicino a piazza Tayaran, un’area del centro di Baghdad. Dalle immagini e dalle informazioni che Formiche.net raccoglie grazie a Sempre, testata giornalistica della Comunità Papa Giovanni XXIII, si è trattato di un attentato esplosivo. La Comunità è presente nella capitale irachena, che da tempo non veniva investita da certi atti di violenza sanguinaria. Ci sono 30 persone morte, circa 100 ferite molte in condizioni critiche, dunque il bilancio è destinato ad aumentare. L’esplosione – ripresa dai terrazzi sovrastanti al mercato – è avvenuta in mezzo alla gente. Secondo le informazioni raccolte da Sempre, un primo attentatore ha iniziato a dire di aver mal di stomaco e ha raccolto attorno a sé un gruppetto di persone che volevano aiutarlo, a quel punto si è fatto esplodere. Il ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una doppia esplosione ha dilaniato il mercato dell’abbigliamento nella zona di Bab al-Sharji vicino a piazza Tayaran, un’area del centro di. Dalle immagini e dalle informazioni che Formiche.net raccoglie grazie a Sempre, testata giornalistica della Comunità Papa Giovanni XXIII, si è trattato di un attentato esplosivo. La Comunità è presente nella capitale irachena, che da tempo non veniva investita da certi atti di violenza sanguinaria. Ci sono 30 persone morte, circa 100 ferite molte in condizioni critiche, dunque il bilancio è destinato ad aumentare. L’esplosione – ripresa dai terrazzi sovrastanti al mercato – è avvenuta in mezzo alla gente. Secondo le informazioni raccolte da Sempre, un primo attentatore ha iniziato a dire di aver mal di stomaco e ha raccolto attorno a sé un gruppetto di persone che volevano aiutarlo, a quel punto si è fatto esplodere. Il ...

