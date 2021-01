Sesto Fiorentino: Questore chiude locale, clienti assembrati e senza mascherina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sempre durante le verifica inoltre uno degli avventori si è scagliato contro i poliziotti, ferendone due, e per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni e pubblico ufficiale Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sempre durante le verifica inoltre uno degli avventori si è scagliato contro i poliziotti, ferendone due, e per questo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni e pubblico ufficiale

