Sci alpino, Sofia Goggia: “Due buone prove a Crans Montana, ma posso migliorare” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino dedicata alle prove cronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Crans Montana, in Svizzera, spazio alle donne, con Sofia Goggia che ha chiuso al terzo posto in 1’30?33, a 0?41 dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. Queste le dichiarazioni dell’azzurra al sito della FISI: “Ho fatto due buone prove, ma sappiamo che si può migliorare tantissimo, ci sono zone del tracciato in cui sono in grado di migliorare, e anche il vento ha mischiato un po’ le carte. Mi presento con il pettorale di leader in discesa ma non ci penso, ragiono gara per gara, siamo ancora troppo lontani per fare qualsiasi calcolo, pensiamo solamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ultima giornata della Coppa del Mondo di scidedicata allecronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a, in Svizzera, spazio alle donne, conche ha chiuso al terzo posto in 1’30?33, a 0?41 dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. Queste le dichiarazioni dell’azzurra al sito della FISI: “Ho fatto due, ma sappiamo che si puòtantissimo, ci sono zone del tracciato in cui sono in grado di, e anche il vento ha mischiato un po’ le carte. Mi presento con il pettorale di leader in discesa ma non ci penso, ragiono gara per gara, siamo ancora troppo lontani per fare qualsiasi calcolo, pensiamo solamente ...

