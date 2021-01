Roma, nei primi venti giorni di gennaio sono morte 502 persone in più rispetto al 2020 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Capitale, in linea con quanto accaduto nel resto d'Italia già nel 2020, non si arresta purtroppo il trend di crescita dei decessi : nei primi 20 giorni di gennaio, sono stati 502 in più i morti ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Capitale, in linea con quanto accaduto nel resto d'Italia già nel, non si arresta purtroppo il trend di crescita dei decessi : nei20distati 502 in più i morti ...

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - fattoquotidiano : Roma, bar gestiti dai clan di Cosa Nostra: 11 misure cautelari. “Soldi riciclati nei locali di Testaccio e Trasteve… - BachBad : RT @baffi_francesco: Il segretario UDC, Cesa, nei guai per affari di 'n'drangheta. Aveva votato con le opposizioni contro il Governo Conte… - fdicos10 : RT @socialmiliac: Bella iniziativa dell'Università di #Roma @Sapienza per combattere il #burocratese e cercare di riportare l'#italiano, se… - Lucia05149332 : RT @baffi_francesco: Il segretario UDC, Cesa, nei guai per affari di 'n'drangheta. Aveva votato con le opposizioni contro il Governo Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nei Cremazioni, attesa di oltre un mese: le salme restano nei depositi. Sui cimiteri il Comune è in ritardo di tre anni RomaToday Anne Frank e le altre, nella stanza della memoria

ROMA, 21 GEN - Per il Giorno della Memoria arriva in prima visione tv sabato 23 gennaio in seconda serata su Rai1, dopo l'uscita come film evento nel 2019, #AnneFrank Vite Parallele, un documentario d ...

Roma da Fonseca: chiesto il reintegro di Gombar

Colloquio tra Dzeko, Pellegrini e Paulo Fonseca: chiesto al tecnico il reintegro di Gianluca Gombar, team manager responsabile del sesto cambio.

ROMA, 21 GEN - Per il Giorno della Memoria arriva in prima visione tv sabato 23 gennaio in seconda serata su Rai1, dopo l'uscita come film evento nel 2019, #AnneFrank Vite Parallele, un documentario d ...Colloquio tra Dzeko, Pellegrini e Paulo Fonseca: chiesto al tecnico il reintegro di Gianluca Gombar, team manager responsabile del sesto cambio.