RIDE 4 sfreccia oggi su PS5 e Xbox Series X S

Milestone annuncia oggi che RIDE 4, l'ultimo capitolo del suo amato franchise dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, è finalmente disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. I giocatori che hanno acquistato la versione PlayStation 4 del gioco, possono ora effettuare il download della versione PS5 senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC precedentemente acquistati. Mentre i giocatori Xbox One possono scaricare automaticamente la versione Xbox Series X/S senza costi aggiuntivi grazie alla feature Smart Delivery. Grazie al potente hardware di nuova generazione, RIDE 4 è ora in grado di offrire prestazioni sorprendenti, sia per la risoluzione che per i fotogrammi al secondo. I giocatori ora hanno la possibilità di ...

L'upgrade next gen di RIDE 4 è ora disponibile: vediamo come se la cava il gioco nella sua versione PlayStation 5.

