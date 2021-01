Più che Insigne, il problema sono i suoi “laudatores” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ora che piange, è facile. Era facile pure prima, in realtà. È facile sempre parlare di Insigne. Sai già dove andranno tutti a parare: un giorno sarà Maradona, quello dopo un mediocre simbolo della mediocrità del Napoli. Una noia mortale. Nella prevedibilità dei commenti si può cogliere la sinusoide di un’intera carriera: quello specchio che un giorno ti riflette bellissimo, e quello dopo inetto. L’esasperazione estatica fa da contrappeso ad ogni inciampo, ed è questo il problema vero di Lorenzo Insigne. Quando va sul dischetto contro la Juve porta il peso di troppe parole spese a capocchia. Di un decennio di esagerazioni, di ipervalutazioni senza misura e di cattiverie appuntite. Insigne ridotto a fare il terzino per timore che un Cuadrado post-Covid imperversi sulla sua fascia (come poi effettivamente ha fatto) è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ora che piange, è facile. Era facile pure prima, in realtà. È facile sempre parlare di. Sai già dove andranno tutti a parare: un giorno sarà Maradona, quello dopo un mediocre simbolo della mediocrità del Napoli. Una noia mortale. Nella prevedibilità dei commenti si può cogliere la sinusoide di un’intera carriera: quello specchio che un giorno ti riflette bellissimo, e quello dopo inetto. L’esasperazione estatica fa da contrappeso ad ogni inciampo, ed è questo ilvero di Lorenzo. Quando va sul dischetto contro la Juve porta il peso di troppe parole spese a capocchia. Di un decennio di esagerazioni, di ipervalutazioni senza misura e di cattiverie appuntite.ridotto a fare il terzino per timore che un Cuadrado post-Covid imperversi sulla sua fascia (come poi effettivamente ha fatto) è ...

