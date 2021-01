Pensioni Opzione donne 2021 ultim’ora: il punto dal CODS (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’amministratrice del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social ha fatto il punto sul lavoro fatto in questi anni a favore delle donne, come spiega: “Ogni nuovo anno porta con sè un momento di riflessione e di conseguente consuntivo e…non vi è dunque alcuna autoreferenzialità nel voler elencare il frutto del lavoro che il CODS ha sviluppato negli anni e che ha apportato un qualche beneficio magari solo ad una platea ristretta ma, considerate le scarse risorse disponibili in un sistema socio-economico piuttosto provato e compromesso, tutto sommato ci pare di aver dato un contributo al miglioramento di alcune condizioni nelle quali si trovano le lavoratrici“. Ultime novità Pensioni 2021: il lavoro per le donne da parte del CODS Orietta ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’amministratrice del gruppo Facebook ComitatoDonna Social ha fatto ilsul lavoro fatto in questi anni a favore delle, come spiega: “Ogni nuovo anno porta con sè un momento di riflessione e di conseguente consuntivo e…non vi è dunque alcuna autoreferenzialità nel voler elencare il frutto del lavoro che ilha sviluppato negli anni e che ha apportato un qualche beneficio magari solo ad una platea ristretta ma, considerate le scarse risorse disponibili in un sistema socio-economico piuttosto provato e compromesso, tutto sommato ci pare di aver dato un contributo al miglioramento di alcune condizioni nelle quali si trovano le lavoratrici“. Ultime novità: il lavoro per leda parte delOrietta ...

