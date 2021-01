Paris Saint-Germain | Paredes fredda l’Inter | “Sono molto felice a Parigi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Leandro, possibile obiettivo di marcato delin una trattativa che coinvolgerebbe anche Eriksen, hato i nerazzurri con le sue ultime dichiarazioni. “La gente parladi me, madi essere qui a. Mi diverto ogni giorno qui in questa squadra e in questo club. Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare qui per qualche anno. All’inizio è sempre difficile arrivare in un grande club come il PSG, i primi sei mesi nonstati facili, ma poi miadattato”. Ha detto l’argentino che spera dunque di poter continuare a vestire la maglia del...