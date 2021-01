Organizzano il compleanno del gatto: 15 positivi al covid-19 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Organizzano il compleanno del gatto, si riuniscono per festeggiare e si ammalano di covid-19. Non è tempo per scherzare, e infatti la storia, come racconta Rt.com arriva dal Cile, precisamente dalla regione Valparaiso. Il party, ovviamente clandestino, è stato messo in piedi per festeggiare l’ignaro animale domestico. Tutto questo mentre nel Paese le vittime sono arrivate a 7.594. “Ho pensato fosse uno scherzo quando ho saputo che 15 persone si erano infettate durante il compleanno di un gatto – ha raccontato a Radio Bio Bio il capo del Centro sanitario di Valparaíso, Francisco Álvarez – Lo abbiamo detto in ogni modo possibile: stare a casa, oppure se necessario incontrarsi prendere tutte le precauzioni necessarie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021)ildel, si riuniscono per festeggiare e si ammalano di-19. Non è tempo per scherzare, e infatti la storia, come racconta Rt.com arriva dal Cile, precisamente dalla regione Valparaiso. Il party, ovviamente clandestino, è stato messo in piedi per festeggiare l’ignaro animale domestico. Tutto questo mentre nel Paese le vittime sono arrivate a 7.594. “Ho pensato fosse uno scherzo quando ho saputo che 15 persone si erano infettate durante ildi un– ha raccontato a Radio Bio Bio il capo del Centro sanitario di Valparaíso, Francisco Álvarez – Lo abbiamo detto in ogni modo possibile: stare a casa, oppure se necessario incontrarsi prendere tutte le precauzioni necessarie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CORONAVIRUS. Scatta indagine dopo una festa di compleanno. “Pronte le sanzioni”

TEANO – Lo scorso sabato, in una frazione di Teano sarebbe stata organizzata una festa con diverse persone in un’abitazione privata (LEGGI QUI). Su ordine del sindaco Dino D’Andrea saranno effettuati ...

