Morto Luca Mamprin, fisioterapista del Settebello di pallanuoto (Di giovedì 21 gennaio 2021) : aveva solo 40 anni. Aveva fatto parte della nazionale di Campagna campione del mondo Una bruttissima notizia di cronaca ha investito il mondo della nazionale di pallanuoto italiana. Questa mattina è stata annunciata la scomparsa di Luca Mamprin, fisioterapista del Settebello. Il 40enne aveva partecipato alla spedizione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) : aveva solo 40 anni. Aveva fatto parte della nazionale di Campagna campione del mondo Una bruttissima notizia di cronaca ha investito il mondo della nazionale diitaliana. Questa mattina è stata annunciata la scomparsa didel. Il 40enne aveva partecipato alla spedizione L'articolo proviene da Inews.it.

enpaonlus : Muore a 26 anni, l'appello: 'Aiutateci a trovare una casa per le sue gatte' - sportface2016 : #Pallanuoto, grave lutto per il Settebello: è morto il fisioterapista dell'Italia Luca #Mamprin a 40 anni - SwimSwam_Italia : Pallanuoto: E’ Morto Luca Mamprin Fisioterapista Del Settebello - swimswamnews : Pallanuoto: E’ Morto Luca Mamprin Fisioterapista Del Settebello - luca_balletti : @Libero_official Lui non è già morto? -