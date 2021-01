Mario Kart 8 Deluxe è ancora uno dei giochi più venduti in formato fisico in Europa a 3 anni dal lancio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario Kart 8 Deluxe è stato il terzo gioco fisico più venduto in Europa lo scorso anno, tre anni dopo la sua uscita su Nintendo Switch. Questo secondo le informazioni pubblicate dalle classifiche ufficiali e dal fornitore di dati di mercato GfK Entertainment, che rivelano che FIFA 21, Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart sono stati i giochi fisici più venduti in Europa nel 2020. Secondo i dati di vendita di Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto su Switch con quasi 30 milioni di copie piazzate. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 21 gennaio 2021)è stato il terzo giocopiù venduto inlo scorso anno, tredopo la sua uscita su Nintendo Switch. Questo secondo le informazioni pubblicate dalle classifiche ufficiali e dal fornitore di dati di mercato GfK Entertainment, che rivelano che FIFA 21, Animal Crossing: New Horizons esono stati ifisici piùinnel 2020. Secondo i dati di vendita di Nintendo,è il gioco più venduto su Switch con quasi 30 milioni di copie piazzate. Leggi altro...

Eurogamer_it : #MarioKart8Deluxe ancora tra i più venduti in Europa a 3 anni dall'uscita. - kallett0letto : Io che voglio rigiocare a Mario Kart: Sempre io quando vedo mio padre giocarci dopo che mi sono allontanata un att… - AxelyaGames : RT @IGNitalia: Torna disponibile su Amazon Mario Kart Live Home Circuit in versione Mario @IGNitalia - DaddariosWho : Prenotato il posto in università per studiare e sto giocando a mario kart. - IGNitalia : Torna disponibile su Amazon Mario Kart Live Home Circuit in versione Mario @IGNitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Kart Mario Kart 9: arriverà su Switch? Multiplayer.it Mario Kart 8 Deluxe è ancora uno dei giochi più venduti in formato fisico in Europa a 3 anni dal lancio

Mario Kart 8 Deluxe è stato il terzo gioco fisico più venduto in Europa lo scorso anno, tre anni dopo la sua uscita su Nintendo Switch. Questo secondo le informazioni pubblicate dalle classifiche uffi ...

Secondo GfK Entertainment, FIFA 21 è il gioco retail più venduto in Europa nel 2021

GfK Entertainment, una società che offre classifiche ufficiali e dati per ricerche di mercato, ha rivelato che FIFA 21 è stato il gioco fisico più venduto in Europa nel 2020. Questa posizione è stata ...

Mario Kart 8 Deluxe è stato il terzo gioco fisico più venduto in Europa lo scorso anno, tre anni dopo la sua uscita su Nintendo Switch. Questo secondo le informazioni pubblicate dalle classifiche uffi ...GfK Entertainment, una società che offre classifiche ufficiali e dati per ricerche di mercato, ha rivelato che FIFA 21 è stato il gioco fisico più venduto in Europa nel 2020. Questa posizione è stata ...