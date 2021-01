Mafia, il re dell’eolico Vito Nicastri assolto da concorso esterno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cade la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell’imprenditore trapanese Vito Nicastri, noto come “re dell’eolico” per avere accumulato una fortuna con le energie rinnovabili. La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato per cui il Tribunale gli aveva comminato nove anni e ha Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cade la condanna perin associazione mafiosa a carico dell’imprenditore trapanese, noto come “re” per avere accumulato una fortuna con le energie rinnovabili. La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, lo hadal reato per cui il Tribunale gli aveva comminato nove anni e ha

ilmattinodisici : Mafia, il re dell’eolico Vito Nicastri assolto da concorso esterno - rep_palermo : Palermo, cade l'accusa di mafia per Nicastri il 're' dell'eolico. Condanna solo per intestazione fittizia [di Salvo… - Ettore572 : RT @GDS_it: #Mafia, il 're dell'eolico' siciliano Nicastri assolto dall'accusa di concorso esterno - Yogaolic : RT @repubblica: Palermo, cade l'accusa di mafia per Nicastri il 're' dell'eolico. Condanna solo per intestazione fittizia - NuovoSud : Palermo, cade in Appello l'accusa di mafia per il 're dell'eolico' Vito Nicastri -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia dell’eolico Mafia: 're eolico' Nicastri assolto da concorso esterno Affaritaliani.it