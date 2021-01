Londra non riconosce lo status diplomatico all’ambasciatore UE: è polemica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Londra non riconosce lo status diplomatico all’ambasciatore UE A un mese dagli accordi commerciali su Brexit Londra ha deciso di non riconoscere il pieno status diplomatico al primo ambasciatore dell’Unione Europea nella capitale britannica, João Vale de Almeida, e al suo staff di 25 persone. Il Regno Unito vorrebbe concedere a de Almeida uno statuto e una immunità limitati, a differenza di quanto accaduto finora per l’Unione Europea, un’ organizzazione “sui generis” con una bandiera, una moneta unica per gran parte dei suoi membri, un Parlamento internazionale e un esecutivo che gode degli stessi diritti diplomatici di qualsiasi stato sovrano in 142 Paesi del mondo. Ma adesso Londra vorrebbe declassare lo ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021)nonloUE A un mese dagli accordi commerciali su Brexitha deciso di nonre il pienoal primo ambasciatore dell’Unione Europea nella capitale britannica, João Vale de Almeida, e al suo staff di 25 persone. Il Regno Unito vorrebbe concedere a de Almeida uno statuto e una immunità limitati, a differenza di quanto accaduto finora per l’Unione Europea, un’ organizzazione “sui generis” con una bandiera, una moneta unica per gran parte dei suoi membri, un Parlamento internazionale e un esecutivo che gode degli stessi diritti diplomatici di qualsiasi stato sovrano in 142 Paesi del mondo. Ma adessovorrebbe declassare lo ...

