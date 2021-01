Le storie vere di SanPa, Luciano da Rimini: per convincermi a restare Vincenzo mi disse che dovevo dare io una mano a lui (Di giovedì 21 gennaio 2021) La voce di Luciano al telefono ha tutto il calore della Romagna, è limpida e veloce, torna con noi indietro nel tempo.Ciao Luciano, allora quando sei entrato a San Patrignano?Ad esser sincero non ricordo bene, ero stravolto. Sono molto emozionato in questo momento, sono cose successe 35 anni fa. Era il 1986, 87, quegli anni lì. Oggi ho 61 anni, allora ne avevo 26. Avevo fatto anche altre Comunità cattoliche ma erano state un fallimento. Con la droga non avevo fatto l’iter come molti partendo dalla canna ma con 3-4 amici inseparabili dell’epoca iniziammo subito con l’eroina e dopo una settimana eravamo già scimmiati persi.Ho fatto un mese di disintossicazione in una clinica privata a Rimini. Mio padre era con me, come se si dovesse disintossicare anche lui. Io scappavo, come tutti quanti, facevo galera, casini, spaccio. Un giorno mio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) La voce dial telefono ha tutto il calore della Romagna, è limpida e veloce, torna con noi indietro nel tempo.Ciao, allora quando sei entrato a San Patrignano?Ad esser sincero non ricordo bene, ero stravolto. Sono molto emozionato in questo momento, sono cose successe 35 anni fa. Era il 1986, 87, quegli anni lì. Oggi ho 61 anni, allora ne avevo 26. Avevo fatto anche altre Comunità cattoliche ma erano state un fallimento. Con la droga non avevo fatto l’iter come molti partendo dalla canna ma con 3-4 amici inseparabili dell’epoca iniziammo subito con l’eroina e dopo una settimana eravamo già scimmiati persi.Ho fatto un mese di disintossicazione in una clinica privata a. Mio padre era con me, come se si dovesse disintossicare anche lui. Io scappavo, come tutti quanti, facevo galera, casini, spaccio. Un giorno mio ...

