Le Faq del Governo sulle seconde case (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq del Governo appena pubblicate. Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ possibile raggiungere le, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. E’ quanto si legge nelle Faq delappena pubblicate. Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al ‘rientro’ e questo perchè le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “”. E’ possibile raggiungere le, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche ...

ricpuglisi : Follia pura: Secondo le FAQ del decreto legge del 14 gennaio 2021 non posso recarmi in seconda casa affittata o ac… - Agenzia_Ansa : Le faq del Governo, possibile andare nelle seconde case / TUTTE LE MISURE #ANSA - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, spostamenti e #secondecase le faq del governo - paoloangeloRF : Seconde case, Faq su spostamenti fuori comune e fuori regione: sì se affittate prima del 14 gennaio-… - ggbram : RT @ricpuglisi: Follia pura: Secondo le FAQ del decreto legge del 14 gennaio 2021 non posso recarmi in seconda casa affittata o acquistata… -