Genoa su Lammers | Preziosi | “Mi piace | ma attenzione alle sorprese”

Il Genoa è scatenato sul mercato. Dopo l'arrivo di Kevin Strootman a centrocampo, il Grifone ha messo nel mirino Sam Lammers, attaccante di proprietà dell'Atalanta. Il giocatore non sta trovando grande spazio e Genova potrebbe diventare una tappa importante per la sua maturazione. Tuttavia non è un'operazione semplice da concludere. Lo ha spiegato il presidente del Genoa Enrico Preziosi a margine della dell'Assemblea di Lega: "Lammers è un giocatore che ci piace, ne abbiamo parlato con l'Atalanta. Ma ci sono anche le sorprese, mi auguro di poter arrivare a qualcosa che faccia piacere al nostro allenatore".

