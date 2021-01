ENEA Tech e Cnr firmano accordo per la ricerca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Siglato accordo tra ENEA Tech e Cnr per sostenere progetti finalizzati al trasferimento e alla diffusione di tecnologie, soluzioni e conoscenze Il 2021 si apre nel segno della ricerca e delle tecnologie avanzate. ENEA Tech, la fondazione che gestisce il più grande fondo italiano per il trasferimento tecnologico istituito dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) con… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Siglatotrae Cnr per sostenere progetti finalizzati al trasferimento e alla diffusione di tecnologie, soluzioni e conoscenze Il 2021 si apre nel segno dellae delle tecnologie avanzate., la fondazione che gestisce il più grande fondo italiano per il trasferimento tecnologico istituito dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) con… L'articolo Corriere Nazionale.

Startupbusiness : #technologytransfer: Anna Tampieri, neo Presidente di @ENEATech, parla di #innovazione e importanza della #ricerca… - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: ENEA nel progetto IEA-Italia per digitalizzazione infrastrutture energetiche - ITALICOM1 : ENEA nel progetto IEA-Italia per digitalizzazione infrastrutture energetiche - startzai : RT @EneaTech: Un accordo ancora nella direzione giusta: @EUeic e @EITeu insieme per rafforzare supporto a #PMI, #startup, #scaleup. ENEA Te… - marcobellezza : RT @EneaTech: Un accordo ancora nella direzione giusta: @EUeic e @EITeu insieme per rafforzare supporto a #PMI, #startup, #scaleup. ENEA Te… -