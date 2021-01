Dietrofront per l’aggiornamento Android 11 su Samsung Galaxy S10 appena ritirato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non ci sono buone notizie per chi attende l’aggiornamento Android 11 sul suo Samsung Galaxy S10 in questo giovedì 21 gennaio. Nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni con il via alla distribuzione del prezioso update in Europa, ci troviamo ora a fare i conti con la notizia del ritiro del pacchetto software a monte. Stop dunque al prosieguo della diffusione del firmware tanto corposo e atteso. La notizia del ritiro dell’aggiornamento da parte della stessa Samsung proviene da SamMobile ed è proprio di queste ore. In pratica chi non aveva ancora effettuato il download del pacchetto nei paesi interessati dalla prima distribuzione come la Spagna, la Germania, la Bulgheria e l’Ungheria, non potrà comunque più farlo. L’impossibilità di ottenere Android 10 è confermata ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non ci sono buone notizie per chi attende11 sul suoS10 in questo giovedì 21 gennaio. Nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni con il via alla distribuzione del prezioso update in Europa, ci troviamo ora a fare i conti con la notizia del ritiro del pacchetto software a monte. Stop dunque al prosieguo della diffusione del firmware tanto corposo e atteso. La notizia del ritiro delda parte della stessaproviene da SamMobile ed è proprio di queste ore. In pratica chi non aveva ancora effettuato il download del pacchetto nei paesi interessati dalla prima distribuzione come la Spagna, la Germania, la Bulgheria e l’Ungheria, non potrà comunque più farlo. L’impossibilità di ottenere10 è confermata ...

