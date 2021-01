Cornellà-Barcellona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa del Re 2020/2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per il Barcellona di Koeman non c’è tempo di leccarsi le ferite dopo la finale di SuperCoppa con l’Atletico Bilbao. Ora i blaugrana dovranno concentrarsi ad affrontare i sedicesimi di finale di Coppa del Re 2020/2021 contro un’altra squadra catalana, il Cornellà, che nel turno precedente è stata capace di eliminare clamorosamente l’Atletio Madrid. Appuntamento da non perdere questa sera giovedì 21 gennaio alle ore 21 al Camp Municipal de Cornella. La partita non sarà visibile in diretta televisiva o streaming. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per ildi Koeman non c’è tempo di leccarsi le ferite dopo la finale di Supercon l’Atletico Bilbao. Ora i blaugrana dovranno concentrarsi ad affrontare i sedicesimi di finale didel Recontro un’altra squadra catalana, il, che nel turno precedente è stata capace di eliminare clamorosamente l’Atletio Madrid. Appuntamento da non perdere questa sera giovedì 21 gennaio alle ore 21 al Camp Municipal de Cornella. La partita non sarà visibile intelevisiva o. SportFace.

