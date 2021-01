Chi è Dottie in WandaVision? Le teorie sul personaggio di Emma Caulfield (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emma Caulfield ha fatto il suo debutto in WandaVision nel ruolo di Dottie, ma se si trattasse invece di un altro personaggio sotto mentite spoglie? Leggi su nospoiler (Di giovedì 21 gennaio 2021)ha fatto il suo debutto innel ruolo di, ma se si trattasse invece di un altrosotto mentite spoglie?

jreeeeene : ore e ore a cercare di capire chi fosse dottie su wandavision e ora mi sono resa conto che è ANYA DI BUFFY???????? - flowervsfeast : SPOILER WANDAVISION ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Secondo me chi ha mandato l’aeroplano non è l’apicoltore, penso anzi che i… - irydescentx : 1x02 #WandaVision quando dottie si taglia la mano, il suo sangue è rosso, non in bianco e nero. subito dopo, si se… - DracarysInferno : SPOILER #WandaVision - - - - - - - - - - - - - - Curiosità/momento nostalgia per chi vedeva Buffy: Dottie è interp… - patrochijlles : Allora, segnatevi le mie parole ??SPOILER !!!!?? #WandaVision - - - - - - - - - - - Secondo me l'apicoltore è nien… -