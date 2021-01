Chi è Amanda Gorman | la giovane poetessa scelta da Joe Biden per l’Inauguration Day

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ventiduenne, attivista per i diritti afro,è la piùad essere chiamata sul palco delDay a rappresentare l’arte del componimento.da Joee Kamala Harris,ha affrontato la platea forte del prestigioso premio come National Youth Poet Laureate, ottenuto nel 2017, quando aveva solamente 19 anni. Laureata in Sociologia ad Harvard,– sul palco del Campidoglio – ha declamato la sua The Hill We Climb (La collina che scaliamo). Leggi anche >> Lady Gaga canta l’inno nazionale durante la cerimonia di Joe, chi è laper...