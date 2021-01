Bruce Springsteen suona “Land of Hope and Dreams” per l’insediamento di Biden – Il video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bruce Springsteen ha contribuito a celebrare l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris suonando Land of Hope and Dreams al Lincoln Memorial. The Boss, con la sua chitarra acustica, ha aperto l’evento “Celebrating America” presentato da Tom Hanks: niente pubblico dal vivo a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, ma tante emozioni. Springsteen ha fatto parte della campagna di Biden sin dalla Convention democratica del 2020 e ha prestato la sua voce narrante per uno degli spot elettorali trasmessi il giorno prima delle elezioni presidenziali. Nel 2016 ha ricevuto da Barack Obama la Presidential Medal of Freedom. Oltre a lui, l’evento “Celebrating America” ha visto la partecipazione di Justin Timberlake e Ant ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021)ha contribuito a celebraredi Joee Kamala Harrisndoofandal Lincoln Memorial. The Boss, con la sua chitarra acustica, ha aperto l’evento “Celebrating America” presentato da Tom Hanks: niente pubblico dal vivo a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, ma tante emozioni.ha fatto parte della campagna disin dalla Convention democratica del 2020 e ha prestato la sua voce narrante per uno degli spot elettorali trasmessi il giorno prima delle elezioni presidenziali. Nel 2016 ha ricevuto da Barack Obama la Presidential Medal of Freedom. Oltre a lui, l’evento “Celebrating America” ha visto la partecipazione di Justin Timberlake e Ant ...

