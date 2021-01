Valve | Gabe Newell annuncia grandi novità | è la volta buona per Half-Life 3?

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Valve: #GabeNewell annuncia grandi novità, è la volta buona per #HalfLife3? - PlanetR7_ : Half-Life 3? Gabe Newell fa il vago ma Valve ha nuovi giochi in sviluppo - Asgard_Hydra : Valve: Gabe Newell svela l'arrivo di nuovi giochi next-gen, è il momento di Half-Life 3? - Asgard_Hydra : Half-Life 3? Gabe Newell fa il vago ma Valve ha nuovi giochi in sviluppo - IGNitalia : Dopo il successo di #HalfLifeAlyx, il responsabile di Valve ha dichiarato che la software house ha intenzione di re… -

Ultime Notizie dalla rete : Valve Gabe

Gabe Newell, in una nuova intervista, lascia intendere che presto arriveranno nuovi titoli creati da Valve in prima ...Valve are always working on games, but a new interview with Gabe Newell suggests they might actually choose to announce and release some of them. Eventually, maybe.