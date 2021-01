Uomini e Donne oggi: bacio censurato, sospetti su Aurora e Giancarlo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La puntata di mercoledì 20 gennaio 2021 vede protagonista Sophie Codegoni, la quale delude non poco Matteo Ranieri; intanto, si accendono nuovi dubbi sulla Tropea L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La puntata di mercoledì 20 gennaio 2021 vede protagonista Sophie Codegoni, la quale delude non poco Matteo Ranieri; intanto, si accendono nuovi dubbi sulla Tropea L'articolo proviene da Gossip e Tv.

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Julsdan82 : RT @easynot10: Tommaso: pensa a noi gay, noi uomini di base siamo comunque più carnali delle donne Rosalinda: dipende RRROOOSSAAALLIIIIIN… - IvanS65810295 : RT @antonio_bordin: Dureranno fino all’elezione del nuovo presidente della repubblica, poi #Renzi staccherà la spina. Avranno un futuro be… -