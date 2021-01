Unicredit accelera. In ballo scelta CEO e dossier MPS

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,92% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB. A fare da assist agli acquisti sul titolo sono i rumor intorno alladel nuovo CEO dell’istituto di Piazza Gae Aulenti oltre che ilMPS. Dopo gli ultimi sviluppi della crisi di governo e la tenuta di Conte gli investitori sono convinti di una possibile nuovazione per un deal tra i due istituti di credito. Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell’istituto di credito rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,936 Euro con area di ...

