The Last of Us: Parte II nasconde in game una curiosa PS3 indistruttibile (Di mercoledì 20 gennaio 2021) All'interno di The Last of Us Parte II c'è un particolare easter egg dedicato alla PS3. In una scena infatti su uno scaffale è presente la console old-gen di Sony tutta impolverata. Ebbene, qualcuno ha scoperto che in pratica non è possibile danneggiarla in nessun modo, rendendola di fatto invincibile. L'immagine è stata condivisa tramite Reddit ed il thread ha raggiunto diversi giocatori incuriositi di questo fatto. Come fa notare un altro giocatore nelle risposte al post di Reddit, tutto questo potrebbe avere a che fare con la questione delle licenze. In una precedente intervista, Greg Miller di Kinda Funny games chiede a Neil Druckmann come è riuscito ad ottenere i diritti per inserire una PlayStation Vita nel gioco. In quel frangente, Druckmann ha dichiarato: "è stato più duro di quanto pensassi e non abbiamo nemmeno potuto rompere ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) All'interno di Theof UsII c'è un particolare easter egg dedicato alla PS3. In una scena infatti su uno scaffale è presente la console old-gen di Sony tutta impolverata. Ebbene, qualcuno ha scoperto che in pratica non è possibile danneggiarla in nessun modo, rendendola di fatto invincibile. L'immagine è stata condivisa tramite Reddit ed il thread ha raggiunto diversi giocatori incuriositi di questo fatto. Come fa notare un altro giocatore nelle risposte al post di Reddit, tutto questo potrebbe avere a che fare con la questione delle licenze. In una precedente intervista, Greg Miller di Kinda Funnys chiede a Neil Druckmann come è riuscito ad ottenere i diritti per inserire una PlayStation Vita nel gioco. In quel frangente, Druckmann ha dichiarato: "è stato più duro di quanto pensassi e non abbiamo nemmeno potuto rompere ...

giroditalia : ??Grande Partenza 2021. These are the last 5: Sicilia, Emilia-Romagna, Israel, Sardegna, Gelderland. Which thrilled… - fairyxsan : @winkvx ur the last person sksjks - morenaestranha7 : the last ai amo - spaziogames : L'avevate notato? #PS3 #TheLastofUsPartII - GianlucaOdinson : The Last of Us: uscita, trama e cast, tutto quello che sappiamo sulla serie HBO -