Serie C 2020 2021 | la Casertana passa 1-0 a Bisceglie | decide un gol di Cuppone

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laespugna 1-0 lo stadio Gustavo Ventura dinel match valevole per il recupero dell’undicesima giornata del girone C del campionato digrazie alla rete realizzata da. In virtù di questo risultato la squadra campana sale a ventuno punti in classifica, mentre i pugliesi restano bloccati al terz’ultimo posto a quota quattordici. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Nei primi minuti di gioco la gara fatica a decollare, con le due formazioni che fanno molta fatica ad imbastire delle manovre offensive e a rendersi pericolose. Il primo squillo arriva al 13? con Castaldo che calcia a botta sicura, ma trova la portentosa risposta con i piedi di Russo; neanche un giro d’orologio che Izzillo tenta una conclusione al volo terminata di poco a lato. Gli ospiti, ...