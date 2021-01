Ronaldo segna, Insigne sbaglia. La Supercoppa va alla Juventus (Di giovedì 21 gennaio 2021) 2-0 per i bianconeri contro il Calcio Napoli. segna Ronaldo ad inizio ripresa; Insigne sbaglia un rigore al 77’. Szczesny compie due miracoli. A Reggio Emilia la finale della Supercoppa italiana vede di fronte la vincente del campionato (la Juventus) contro la vincente della Coppa Italia (il Napoli). Una Juventus ferita dalla sconfitta in campionato Leggi su 2anews (Di giovedì 21 gennaio 2021) 2-0 per i bianconeri contro il Calcio Napoli.ad inizio ripresa;un rigore al 77’. Szczesny compie due miracoli. A Reggio Emilia la finale dellaitaliana vede di fronte la vincente del campionato (la) contro la vincente della Coppa Italia (il Napoli). Unaferita dsconfitta in campionato

Il gol segnato al Napoli nella finale della Supercoppa Italiana permette a Cristiano Ronaldo di salire a quota 760 gol in carriera ...

CR7 dice 33 (trofei): la firma di Mister Finali, 16° gol con in palio un trofeo. “E ora lo scudetto”

Cristiano Ronaldo alla quarta coppa alzata con la Juventus, ancora con la rete decisiva: “Serviva per la fiducia. Con l’Inter atteggiamento sbagliato ma è alle spalle: la stagione è lunga, vincere il ...

Il gol segnato al Napoli nella finale della Supercoppa Italiana permette a Cristiano Ronaldo di salire a quota 760 gol in carriera ...Cristiano Ronaldo alla quarta coppa alzata con la Juventus, ancora con la rete decisiva: “Serviva per la fiducia. Con l’Inter atteggiamento sbagliato ma è alle spalle: la stagione è lunga, vincere il ...