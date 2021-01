' Racing Beyond Limits' | al via web serie sulle Iron Dames

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'incredibile storia dellediventa una webdal titolo ''. IlTeamLynx contribuisce ad un capitolo tutto al femminile nella storia del motorsport grazie al progetto speciale, la line-up che a due anni dalla sua fondazione ha conquistato un ruolo di assoluto rispetto in alcune delle competizioni endurance più affascinanti del mondo,un progetto ufficialmente patrocinato da Fia attraverso la commissione Fia Women in Motorsport, è nato e guidato da Deborah Mayer, imprenditrice e ambasciatrice Ferrari per il mondo femminile nel Motorsport. Una dama sempre al volante del Cavallino ...