NVIDIA: RTX 2060 e 2060 Super potrebbero tornare sul mercato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A circa un mese dall’arrivo delle nuove RTX 3060 con architettura Ampere, sembra che NVIDIA abbia riportato sul mercato le RTX 2060 e 2060 Super Nonostante la produzione sembrasse finita a Dicembre, le RTX 2060 e RTX 2060 Super potrebbero presto tornare sul mercato. Anche se le RTX 3060 con architettura Ampere arriveranno tra circa un mese, la mancanza di scorte avrebbe infatti portato NVIDIA a distribuire nuovamente a diversi venditori le schede della generazione precedente. Le RTX 2060 sono state comunque i modelli più popolari della serie Turing, ma al momento sono introvabili al ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A circa un mese dall’arrivo delle nuove RTX 3060 con architettura Ampere, sembra cheabbia riportato sulle RTXNonostante la produzione sembrasse finita a Dicembre, le RTXe RTXprestosul. Anche se le RTX 3060 con architettura Ampere arriveranno tra circa un mese, la mancanza di scorte avrebbe infatti portatoa distribuire nuovamente a diversi venditori le schede della generazione precedente. Le RTXsono state comunque i modelli più popolari della serie Turing, ma al momento sono introvabili al ...

tuttoteKit : #Nvidia: RTX 2060 e 2060 Super potrebbero tornare sul mercato #GeForceRTX2060 #tuttotek - KevinRBrackett : So accurate. - PlanetR7_ : Cyberpunk 2077 va alla grande sulla piattaforma portatile (reale) Aya Neo di @spaziogames - PvvGoku4 : RT @3dfxzone: #nvidia potrebbe non lanciare le GeForce #RTX 3060 in versione #founders Edition | - Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: #Nvidia GeForce RTX 3000 introvabili? MSI prepara GPU specifiche per il mining. -