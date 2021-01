Neveplast | nel paradiso dello sci austriaco un park estivo in erba sintetica

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel comprensorio di Schladming, regnosci, in primavera sorgerà unin materiale sinteticoche sarà anche title sponsor e assumerà la denominazione diStartReiteralm. Schladming, incastonata nel paesaggio selvaggio della Stiria, si è conquistata negli anni un posto speciale nel gothasci. Ha ospitato per due volte i Campionati Mondiali di sci alpino e dal 1981 il suo slalom sulla Planai infuoca la notte più attesa del calendario di Coppa del Mondo. La località di Reiteralm è meta privilegiata degli specialisti del cross, sci e snowboard, che arrivano da tutto il mondo per allenarsi nel suo Crosse grazie allo Startfirmato, ...