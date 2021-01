Lilli Gruber esplode | “Basta parlare di poltrone offerte dal governo Conte | sono stanca!” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “, non ne posso più di questa cosa delle…”, ha sbottatonei momenti in cui, ieri sera, al Senato iniziava la conta della fiducia per il suo amatissimo premier Giuseppe. La tensione si leggeva sul volto della giornalista, che ospitava a “Otto e mezzo” sulla Sette lo scrittore militante di sinistra Gianfranco Carofiglio, sponda ideale per attaccare Matteo Renzi che ha scatenato la crisi e l’0pposizione che non lascia lavorare l’ammiratissimo esecutivo giallorosso.tifosa ultrà del premierLaera letteralmente inviperita per le accuse, a, di animare un indecente mercato delle vacche: “Non è possibilesempre di ...