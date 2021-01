Lapo Elkann e Joana Lemos | altruismo | passione per i motori ed il matrimonio da organizzare

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha regalato alla fidanzata un anello davvero unico. Il diamante c’è eccome, ovviamente, ma è la struttura in titanio, un metallo leggero e resistente a tutto utilizzato nel comparto automotive a renderlo così speciale. La gioielleria scelta è Damiani.è una manager portoghese di quarantasette anni, ex campionessa di rally con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Lapo Elkann ha voglia di mettere radici con la sportiva portoghese Joana. I ricoveri, gli eccessi e l'incidente sono solo lontani ricordi.TORINO - Lapo Elkann non solo ha messo la testa a posto, ma presto convolerà anche a nozze. L’imprenditore non lo ammette esplicitamente, ma in un’intervista al settimanale Chi racconta di aver regala ...