La Premier League approva due sostituzioni in più in caso di commozione cerebrale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Premier League (che è rimasta con i tre cambi a partita) ha formalmente approvato di introdurre l’esperimento delle sostituzioni permanenti in seguito ad una commozione cerebrale. La prova sarà eventualmente confermata quando le valutazioni, comprendenti anche alcune informazione mediche riservate, saranno completate dall’IFAB e dalla FIFA. Avendo il benessere dei giocatori come priorità, i protocolli permetteranno un massimo di due sostituzioni di questo tipo per ogni squadra. Questi cambi potranno essere fatti senza considerare le sostituzioni già eseguite da una squadra. Questo esperimento è un risultato delle consultazioni dell’IFAB con la lega e delle raccomandazioni dei suoi esperti medici sulle commozioni cerebrali per consentire le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La(che è rimasta con i tre cambi a partita) ha formalmenteto di introdurre l’esperimento dellepermanenti in seguito ad una. La prova sarà eventualmente confermata quando le valutazioni, comprendenti anche alcune informazione mediche riservate, saranno completate dall’IFAB e dalla FIFA. Avendo il benessere dei giocatori come priorità, i protocolli permetteranno un massimo di duedi questo tipo per ogni squadra. Questi cambi potranno essere fatti senza considerare legià eseguite da una squadra. Questo esperimento è un risultato delle consultazioni dell’IFAB con la lega e delle raccomandazioni dei suoi esperti medici sulle commozioni cerebrali per consentire le ...

SkySport : ? MADDISON?? ? Il Leicester vola, battuto il Chelsea 2-0 ??? GLI HL ?? - napolista : La Premier League approva due sostituzioni in più in caso di commozione cerebrale Da tempo IFAB e FIFA stavano disc… - matthijs_pog : @GJustjuve @jovinco82 Ma Demiral vuole andare a vincere il campionato in Premier League secondo te? - marcobertoli87 : RT @BritishFootball: Solo dal punto di vista statistico, @OptaJoe ha stilato la classifica finale del campionato di Premier League 2020/202… - chribani : @Pirichello Questo accetta pure la Fiorentina se lo chiamano, altro che Premier League -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League: Chelsea ko, il Leicester è primo! Calciomercato.com Calciomercato Juventus, Locatelli più lontano | L’annuncio del Sassuolo

Il Sassuolo conferma l'interesse della Juventus per Manuel Locatelli, ma il giocatore non andrà via a gennaio. Concorrenza alta per giugno ...

La Premier League approva due sostituzioni in più in caso di commozione cerebrale

Da tempo IFAB e FIFA stavano discutendo di questa possibilità, per tutelare la salute dei giocatori che riportano traumi alla testa ...

Il Sassuolo conferma l'interesse della Juventus per Manuel Locatelli, ma il giocatore non andrà via a gennaio. Concorrenza alta per giugno ...Da tempo IFAB e FIFA stavano discutendo di questa possibilità, per tutelare la salute dei giocatori che riportano traumi alla testa ...