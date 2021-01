Il Napoli: è il momento che il popolo napoletano stringa Lorenzo in un abbraccio (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus vince la Supercoppa battendo il Napoli per 2-0, di seguito il commento del club azzurro sul suo sito ufficiale: Agli azzurri restano l’amarezza e il rammarico per un rigore sfumato che a 10 minuti dalla fine poteva riportare la sfida in pareggio. Insigne spiazza Szczesny ma la palla sfila fuori. Il capitano azzurro finisce la gara in lacrime. Ed è questo il momento di stringere Lorenzo in un abbraccio da parte del popolo napoletano per una amarezza che spezza il cuore e che può guarire solo con l’affetto di chi vuol bene alla nostra maglia. Partita equlibrata e combattuta per oltre un’ora. Poi un gol di Ronaldo in mischia su sviluppi di un corner spezza l’inerzia. Il Napoli si rialza e conquista un rigore per fallo di McKenney su Mertens. Poi il tiro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus vince la Supercoppa battendo ilper 2-0, di seguito il commento del club azzurro sul suo sito ufficiale: Agli azzurri restano l’amarezza e il rammarico per un rigore sfumato che a 10 minuti dalla fine poteva riportare la sfida in pareggio. Insigne spiazza Szczesny ma la palla sfila fuori. Il capitano azzurro finisce la gara in lacrime. Ed è questo ildi stringerein unda parte delper una amarezza che spezza il cuore e che può guarire solo con l’affetto di chi vuol bene alla nostra maglia. Partita equlibrata e combattuta per oltre un’ora. Poi un gol di Ronaldo in mischia su sviluppi di un corner spezza l’inerzia. Ilsi rialza e conquista un rigore per fallo di McKenney su Mertens. Poi il tiro ...

