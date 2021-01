GF Vip, Salvo Veneziano si abbatte su Signorini: “Sono disgustato” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell’ultima puntata del GF VIP del 18 Gennaio, Pierpaolo Pretelli ha avuto l’occasione di discutere col fratello, Giulio. Mentre i due cercano di chiarire, interviene, però, Alfonso Signorini, conduttore del programma, scagliandosi contro il fratello del concorrente. Sui social, in molti si Sono espressi sulla vicenda, criticando il comportamento del conduttore: tra questi c’è anche Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello per ben due volte. E non è la prima volta che Veneziano interviene. L’ “affaire” Pretelli: tutti contro tutti La puntata di Capodanno ha segnato l’inizio del “caso Pretelli”. Dopo le parole della mamma Margherita, che invitavano Pierpaolo a pensare al suo percorso, il pubblico sui social ha iniziato a commentare e criticare duramente la famiglia del “vippone”. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell’ultima puntata del GF VIP del 18 Gennaio, Pierpaolo Pretelli ha avuto l’occasione di discutere col fratello, Giulio. Mentre i due cercano di chiarire, interviene, però, Alfonso, conduttore del programma, scagliandosi contro il fratello del concorrente. Sui social, in molti siespressi sulla vicenda, criticando il comportamento del conduttore: tra questi c’è anche, ex concorrente del Grande Fratello per ben due volte. E non è la prima volta cheinterviene. L’ “affaire” Pretelli: tutti contro tutti La puntata di Capodanno ha segnato l’inizio del “caso Pretelli”. Dopo le parole della mamma Margherita, che invitavano Pierpaolo a pensare al suo percorso, il pubblico sui social ha iniziato a commentare e criticare duramente la famiglia del “vippone”. ...

