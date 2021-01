DIRETTA | Pd gela Conte | “Maggioranza c’è | ma non si governa così”

Leggi su dire

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Una maggioranza stretta, ‘raccogliticcia‘: questo il verdetto della votazione di ieri al Senato, dove il governo Conte ha incassato il sì alla fiducia con soli 156 voti. “Scongiurato il salto nel buio per l’Italia”, commentano fonti Pd, ma è chiaro che la strada per l’esecutivo “è strettissima”, per citare le parole del segretario dem Zingaretti. Il premier Conte cerca di tirare le fila della propria maggioranza e rilanciare l’azione di governo, anche se resta possibile una visita al Colle per riferire sulla situazione al presidente Mattarella.