Conte ha un’altra fiducia Quella dei mercati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Idicono Giuseppe. 156 sì al Senato possono bastare ai grandi investitori internazionali per dormire sonni più o meno tranquilli. Non è chiaro se possano bastare al premier, che da oggi dovrà mettersi alla ricerca di nuovi responsabili per ingrossare le fila di una maggioranza risicata e traballante allo stesso tempo, soprattutto nelle stanze delle commissioni parlamentari. Ma di certo bastano aiche prestano all’Italia 400 miliardi all’anno di liquidità grazie alla sottoscrizione dei titoli pubblici, senza i quali la spesa corrente sarebbe nei fatti dimezzata. La prova è nei numeri. La lunga notte di Palazzo Madama non ha minimamente impattato sullache inutrono verso il nostro debito. Lo spread Btp/Bund, il termometro del nostro debito sovrano e del credito ...