Che compito, per Joe Biden! Intervista a Matteo Laruffa, giovane studioso siculo-calabro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio». Se diamo credito a questa frase di Roosevelt, si può dire che una buona leadership si forma ma soprattutto si vede durante una tempesta. E dalle prime... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 gennaio 2021) «Un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio». Se diamo credito a questa frase di Roosevelt, si può dire che una buona leadership si forma ma soprattutto si vede durante una tempesta. E dalle prime...

borghi_claudio : Credo ci sia un eccesso di differenza tra Bagnai e certi personaggi della nuova maggioranzicchia tipo il soggetto c… - Glongari : @_enz29 @aleaus81 Non c’entrava niente allora. Se ne andò perché avrebbe dovuto fare lui le liste e glielo impediro… - _MiBACT : Capitale cultura 2022, @dariofrance: «Lunedì la proclamazione della città vincitrice». La giuria presieduta dal pro… - bakyxstilinski : finito il compito di informatica e penso che non sia andato malissimo - swan92678832 : @cecilia_anesi @irpinvestigates @gabcruciata Per fortuna c’è qualcuno che se ne occupa visto che il compito princip… -