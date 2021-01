Caparezza è a Molfetta per registrare il suo nuovo album

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo mesi di silenzio,torna a parlare del suo, che sta registrando nella sua città natale È da diversi mesi cheè assente dai social. Il suo ultimo post su Instagram risale allo scorso 20 ottobre, giorno del suo compleanno, in cui rassicura i suoi fan scrivendo: “Come di consueto faccio uno strappo al silenzio nel giorno del mio compleanno. Ne approfitto per informarvi che non ho appeso il microfono al chiodo ma sto lavorando al mioda mesi. Purtroppo non posso rivelarvi nient’altro ma abbiate pazienza e state tranquilli, brinderemo a tempo debito”.ha approfittato di questo lungo periodo di lockdown per dedicarsi completamente al suo prossimo. Non si ha nessuna notizia sui temi che tratterà, ...