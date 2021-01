Basket: colpo Fenerbahce, l’ex NBA Kyle O’Quinn in giallonero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) colpo in salsa NBA per il Fenerbahce, che cerca di rilanciare le proprie ambizioni in Eurolega, dove si trova all’11° posto con 10 vittorie e altrettante sconfitte. Il club giallonero, attualmente allenato da Igor Kokoskov, ha infatti annunciato la firma del centro Kyle O’Quinn. Classe 1990, O’Quinn, nativo del Queens, il secondo più grande borgo di New York, ha militato per otto anni nella massima lega professionistica al di là dell’Oceano, fungendo spesso e volentieri da cambio dei centri con cui si è trovato a dividere lo spogliatoio. Scelto al secondo giro del draft 2012 con la 49a chiamata dagli Orlando Magic, veniva dal ruolo da protagonista avuto nell’upset realizzato da Norfolk State ai danni di Missouri, numero 2 del seeding nella March Madness del torneo NCAA. Delle tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)in salsa NBA per il, che cerca di rilanciare le proprie ambizioni in Eurolega, dove si trova all’11° posto con 10 vittorie e altrettante sconfitte. Il club, attualmente allenato da Igor Kokoskov, ha infatti annunciato la firma del centro. Classe 1990,, nativo del Queens, il secondo più grande borgo di New York, ha militato per otto anni nella massima lega professionistica al di là dell’Oceano, fungendo spesso e volentieri da cambio dei centri con cui si è trovato a dividere lo spogliatoio. Scelto al secondo giro del draft 2012 con la 49a chiamata dagli Orlando Magic, veniva dal ruolo da protagonista avuto nell’upset realizzato da Norfolk State ai danni di Missouri, numero 2 del seeding nella March Madness del torneo NCAA. Delle tre ...

